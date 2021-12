3분기 중 원·달러 환율이 상승

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 31일 외환 당국이 올해 3분기 시장 안정을 위해 외환시장에서 71억4200만달러를 순매도했다고 밝혔다.

3분기 중 원·달러 환율이 상승했고, 이에 당국이 적절한 대응을 한 결과다.

한편 한은과 기획재정부는 2019년 3분기부터 분기별로 외환 당국의 달러 총매수와 총매도의 차액을 공개하고 있다.

