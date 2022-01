한화생명, 새해 첫 채용연계형 인턴사원 채용

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,935 전일대비 75 등락률 -2.49% 거래량 2,798,652 전일가 3,010 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 "현장 경험 없어도 된다"…외부 인사 수혈하는 보험사[2022년 금융주 전망]활짝 갠 은행...증권·보험은 우중충기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신' close 은 3일부터 16일까지 채용연계형 인턴사원을 공개채용한다.

모집부문은 상품계리와 자산운용으로, 상품계리부문의 주요 직무는 상품개발, 리스크관리, IFRS, 선임계리이며, 계리사 1차 이상 합격자를 우대한다.

자산운용부문은 국내 및 해외 투자 전략?심사, 변액계정 운용, 융자업무이며, KICPA, AICPA, CFA 등 자격 보유자 및 해외 투자를 위한 글로벌 인재를 우대한다. 지원은 한화그룹 채용 홈페이지 '한화인'에서 가능하며 일정 등 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한화생명은 지원자 역량에만 초점을 맞춘 채용을 위해 심사 항목에서 출신학교, 성별, 연령 등을 제외했다.

서류심사와 실무면접을 통과한 인턴들은 3월3일부터 4월13일까지, 6주간 지원부서에서 실무경험을 쌓게 된다. 이 기간 동안 직무이해도, 문제해결능력, 의사소통능력 등을 종합적으로 평가할 계획이다.

또 금융이해도테스트나 디지털역량진단(DT-Q) 등 다양한 검증시스템을 운영, 4월 진행될 임원면접을 통해 최종 합격여부가 결정된다. 최종합격자는 4월말에 입사하게 된다.

한화생명 관계자는 "인턴을 통해 합격한 이들의 역량 향상을 위해 다양한 프로그램도 준비하고 있다"면서 "개인과제 및 팀과제를 부여하고 자기개발을 위한 도서를 지원할 계획"이라고 말했다.

