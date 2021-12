[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 대전에 남아 있던 주요 도유재산 매각을 마무리했다.

31일 도에 따르면 도는 2018년 7월 27일 문화체육관광부와 802억원 규모로 매매계약을 체결한 후 3년 만인 지난 28일 옛 충남도청사 소유권 이전 등기절차를 마쳤다.

옛 도청사는 2014년 12월 도청 이전 특별법이 개정되면서 국가 매입 근거를 마련했다. 이후 문체부는 도와 2018년 매매계약을 체결한 후 계약금 납부에 이어 2019년 1차 중도금, 지난해 중도금, 29일자로 잔금 71억원을 모두 납부했다.

이를 통해 도는 옛 관사촌과 노동회관(2019년), 지난해 보건환경연구원, 올해 옛 도청사에 이르기까지 대전 소재 도유재산 매각을 마쳤다.

