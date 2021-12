권준학 농협은행장 "초혁신 디지털뱅크로 도약하자"

2022년 경영목표 달성결의 대회 개최

[아시아경제 성기호 기자]"제구포신(除舊布新, 옛것을 버리고 새것을 펼침) 자세로 고객 중심의 초혁신 디지털 뱅크로 도약하기 위해 노력하자."

31일 NH농협은행에 따르면 권준학 행장은 전날 열린 임직원 사업추진 공감대 형성을 위한 ‘2022년 경영목표 달성 결의대회’에서 이같이 밝혔다.

전날 화상으로 열린 결의대회에는 권 행장을 비롯 전국의 임직원들이 참석했으며 농협은행 고객 누구나 편리하고 안전하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 고객 중심 ‘초혁신 디지털 뱅크’로 도약하겠다는 의지를 다짐했다.

또한, 미래 성장동력 창출로 ‘함께하는 지속성장’ 기반을 마련하기 위한 ▲농업금융 특화 ESG (환경·사회·지배구조) 경영 실천 ▲디지털 전환 가속화 ▲수익성 중심의 안정적 성장 ▲고객만족·신뢰제고 등 각 부문별 추진계획을 심도 있게 논의했다.

권 행장은 "내년 경영환경의 불확실성을 극복하기 위한 근본적인 디지털 혁신"을 강조했다.

