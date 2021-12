◆관리관(1급) 승진

▲심판지원실장 이규현

◆이사관(2급) 승진, 국장 신규보임

▲기획재정국장 신승훈

▲국제협력국장 최혁

◆국장 전보

▲행정관리국장 석현철

▲국립외교원 파견 이형주

◆부이사관(3급) 승진

▲홍보담당관 하영화

▲총무과장 정영주

◆과장 전보

▲재정기획과장 하태진

▲심판민원과장 이성환

▲심판사무과장 이영일

▲정보화기획과장 조윤영

▲인사과장 윤성진

▲통일교육원 파견 유준영

◆과장 신규 보임

▲AACC지원과장 박재은

▲정보보호과장 조진훈

▲자료조사과장 김병섭

◆서기관(4급) 전보

▲사무처장실 김규필

▲법제과 김기필

▲심판민원과 이상모

▲심판사무과 용상선

▲정보화기획과 조영진

▲총무과 정보미

▲헌법재판연구원 기획행정과 안승환

◆서기관(4급) 승진

▲이은애 재판관실 이수정

▲심판사무과 이찬주

▲총무과 황해훈

▲자료조사과 고일권

