천정배 등 호남 비문계, 민주당 복당

[아시아경제 전진영 기자] 지난 2016년 ‘분당 사태’ 당시 더불어민주당을 탈당했던 ‘호남 비문계’ 인사들이 민주당에 복당한다.

민주당은 30일 오후 천정배, 유성엽, 최경환, 이용주, 김유정, 정호준, 김광수, 김종회 전 의원 등 10여명 인사에 대한 입당식을 연다. 이들은 과거 민주당을 탈당해 안철수 대표와 국민의당을 창당하고, 이후 민주평화당과 민생당에서 활동하며 민주당과 각을 세워 왔다.

복당 인사들은 선대위에 합류해 국민통합위원회에서 일할 예정이다. 이들의 입당은 먼저 복당해 선대위 국민통합위원회 공동위원장을 맡고 있는 김관영 전 의원이 적극 추진한 것으로 알려졌다. 민주당은 공식적으로 다음달 3일부터 17일까지 보름간 분당 과정에서 탈당한 사람들에 대한 복당 신청을 받기로 했다. 이번 복당에 포함되지 않는 정동영 전 의원은 내년에 복당 절차를 밟을 것으로 보인다.

앞서 이재명 더불어민주당 대선후보는 복당 ‘대사면’을 통해 여권 대통합을 공언한 바 있다. 이 후보는 전날 광진구 한국사회보장정보원을 방문한 뒤 기자들과 만나 "특정한 예외를 두지 않고 대통합 취지에 따라 파렴치범이나 부정부패 사범을 제외하고는 일괄적으로 복당을 허용하겠다"고 말했다.

