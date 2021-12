이강섭 처장 "현장서 법치행정 구현되도록 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 법제처는 '행정기본법'의 조문별 해설과 학설·판례·입법례 등을 담은 '행정기본법 해설서'를 발간했다고 28일 밝혔다.

행정기본법은 지난 3월 제정·공포된 행정분야의 일반법이자 기본법이다. 국민의 권익보호를 위해 행정의 법 원칙과 처분 기준을 규정했다. 해설서는 행정기본법이 차질없이 시행되도록 돕는 '종합실무지침서' 성격으로, 각 중앙행정기관과 지자체 법무담당관실에 배포됐다.법제처 홈페이지를 통해 열람 가능하다.

이강섭 법제처장은 "행정기본법이 현장에 잘 자리 잡아 법치행정이 구현되고 국민권익이 향상되도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

