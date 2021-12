[아시아경제 지연진 기자] 윌링스 윌링스 313760 | 코스닥 증권정보 현재가 22,100 전일대비 1,150 등락률 +5.49% 거래량 988,459 전일가 20,950 2021.12.28 15:00 장중(20분지연) 관련기사 윌링스, 569억원 규모 최대주주 지분 매각계약 취소 [특징주]태양광 테마 강세…에스에너지·윌링스·신성이엔지 등"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close 는 대한그린에너지와 1345억원 규모의 태양광발전소 설치공사 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

