[아시아경제 지연진 기자] 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,300 전일대비 80 등락률 -1.25% 거래량 141,695 전일가 6,380 2021.12.28 14:59 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주] 코로나19 확진자수 급증… 재택근무 관련株 ↑ close 는 우리사주조합을 통한 임직원 성과급 지급을 위해 1억8374만원 어치의 자사주 2만8800주를 처분했다고 28일 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr