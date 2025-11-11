본문 바로가기
링네트, 3분기 영업익 50억…전년比 21% ↑

유현석기자

입력2025.11.11 09:47

IT인프라 구축 전문기업 링네트 3분기 연결기준 매출 437억원, 영업이익 49억6000만원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 37.53%, 20.58% 증가다.


3분기 누적기준으로는 매출 1040억원, 영업이익 80억원, 당기순이익 89억원을 달성했다. 전년 동기 대비 영업이익은 20% 감소했다. 하지만 회계기준 변경에도 불구하고 순이익 회복세를 이어가며, 안정적인 수익구조를 입증했다.

회사 관계자는 "3분기는 재무건전성과 수익성이 동시에 강화된 전환점"이라며 "4분기에는 공공부문과 AI 네트워크 인프라 분야 주요 프로젝트의 매출이 반영될 예정인 만큼, 실적 개선 흐름이 한층 가속화될 것으로 기대한다"고 설명했다.


이어 "무차입 경영 기조와 견고한 재무구조를 기반으로 중장기적인 성장성과 수익 안성정을 동시에 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

