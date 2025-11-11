링네트, 3분기 영업익 50억…전년比 21% ↑

IT인프라 구축 전문기업 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 3,835 전일대비 25 등락률 +0.66% 거래량 38,168 전일가 3,810 2025.11.11 09:43 기준 관련기사 링네트, 자사주 2% 사내근로복지기금 출연링네트, 각자대표 체제 전환…이정민 총괄사장 대표 선임링네트, 20% 무상증자 결정…"배당성향 40% 이상으로 주주환원 제고" 전 종목 시세 보기 close 3분기 연결기준 매출 437억원, 영업이익 49억6000만원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 37.53%, 20.58% 증가다.

3분기 누적기준으로는 매출 1040억원, 영업이익 80억원, 당기순이익 89억원을 달성했다. 전년 동기 대비 영업이익은 20% 감소했다. 하지만 회계기준 변경에도 불구하고 순이익 회복세를 이어가며, 안정적인 수익구조를 입증했다.

회사 관계자는 "3분기는 재무건전성과 수익성이 동시에 강화된 전환점"이라며 "4분기에는 공공부문과 AI 네트워크 인프라 분야 주요 프로젝트의 매출이 반영될 예정인 만큼, 실적 개선 흐름이 한층 가속화될 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "무차입 경영 기조와 견고한 재무구조를 기반으로 중장기적인 성장성과 수익 안성정을 동시에 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





