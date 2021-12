크레디트스위스, 소프트뱅크 상대로 소송 준비 중

[아시아경제 권재희 기자] 스위스 은행 크레디트스위스가 소프트뱅크에 대한 소송을 준비 중인 것으로 알려졌다. 파산한 영국 그린실 캐피털 투자에 관해 소프트뱅크가 피해자인 자사에 아무런 설명이 없었다는 이유에서다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 크레디트스위스는 지난 23일 캘리포니아주 연방 지방법원에 '1782조 청원'을 제기했다. WSJ은 이를 통해 소프트뱅크 미국법인을 상대로 소송 관련 증거확보를 시도하고 있다고 보도했다.

'1782조 청원'은 미국 외 지역에서 소송을 준비하는 측이 미국 법원에 소송과 관련된 증거수집을 요청할 수 있도록 한 규정이다.

앞서 소프트뱅크는 자사의 투자사인 미국건설 스타트업 카테라의 지분을 대가로 그린실에 4억4000만달러(약 5000억원)의 자금을 지원한 바 있다. 이후 소프트뱅크는 카테라의 경영위기를 이유로 미지급금에 대한 권리를 포기하는 과정에서 실제 피해자인 크레디트스위스에 아무런 설명을 하지 않았다는 것이 크레디트스위스의 주장이다.

크레디트스위스는 기업에 제공한 단기자금 채권을 기초자산으로 증권을 발행해 판매하던 그린실의 주요 투자자였으나 지난 3월 이들 증권에 투자해온 4개 펀드에 대한 매매중단을 발표한 바 있다.

한때 40억달러의 기업가치를 인정받던 그린실은 영국에서 2011년 출범한 금융 서비스 업체로, 공급망 금융에 주력하면서 대규모 투자 프로젝트, 은행 사업 등을 벌여왔으나 지난 3월 파산보호를 신청한 바 있다.

크레디트스위스는 손정의 소프트뱅크 그룹 회장과 오랫동안 거래를 해왔으나 그린실 파산 이후 손 회장은 물론 소프트뱅크와의 거래를 대폭 축소한 것으로 알려졌다.

