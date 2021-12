한송네오텍 "신화아이티, 美 ‘에노빅스’와 AR기기용 2차 전지 부품 공급 MOU"

[아시아경제 유현석 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,875 전일대비 225 등락률 +13.64% 거래량 37,830,914 전일가 1,650 2021.12.27 11:16 장중(20분지연) 관련기사 한송네오텍, ‘한국투자파트너스’와 벨기에 바이오사 공동 투자…"사업 다각화"한송네오텍, LG디스플레이와 16억 규모 OLED 마스크 검사기 공급 계약 체결"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개 close 은 자회사 ‘신화아이티’가 ‘에노빅스’와 ‘차세대 실리콘 배터리 소재’의 개발 및 공급을 위한 전략적 제휴협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 메타버스 AR기기용 고성능 ‘리드탭’을 개발, 적용해 글로벌 탑티어 AR기기 제조사들에 공급을 추진할 예정이다.

이번에 신화아이티와 MOU를 체결한 에노빅스는 지난 7월 스팩(SPAC) 합병을 통해 나스닥 시장에 상장한 차세대 배터리 관련 유망 기업이다.

신화아이티는 이번 에노빅스와의 업무협약으로 메타버스 AR기기용 고성능 리드탭을 공급할 수 있어 2차 전기 관련 제품 포트폴리오를 강화하는 발판을 마련했다. 신화아이티는 ‘SK’와 ‘현대기아차’가 주주로 참여한 미국의 전기자동차(EV)용 리튬메탈배터리 제조사에 고성능 리드탭을 납품하고 있다.

한송네오텍 관계자는 “신화아이티는 이번 업무협약을 바탕으로 현재 에노빅스와 리드탭 분야 독점공급에 대해 협의를 진행 중”이라며 “글로벌 고객사들을 대상으로 전기자동차, ESS 용 고성능 리드탭을 공급 중인 것에 이어, 추가로 메타버스, AR, VR 등 차세대 분야에도 공급을 적극적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

