홍준표 "김건희 사과, 국민적 분노 가라 앉힐 수 있을까"

정권교체를 위한 적극 대처 강조도

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희 씨가 허위 경력 기재 의혹에 대해 사과한 것과 관련, 홍준표 의원이 "국민적 분노를 가라앉힐 수 있을까?"라고 말했다.

26일 홍 의원은 자신이 운영하는 온라인 플랫폼 '청년의꿈' 게시판에 '김씨 사과 소감문 어떻게 보십니까'라는 질문이 올라오자 이같이 답했다.

또 '김씨의 대국민 사과가 집 떠난 이들을 다시 돌아오게 할 수 있을까요?'라는 질문에는 "글쎄요"라고 짧게 답했다.

앞서 홍 의원은 정권교체를 위해 적극적으로 대처할 필요가 있다고 강조했다. 그는 지난 24일 자신의 페이스북에 글을 올려 "잘못 흘러가는 대선에 대해 후보 눈치 보느라고 아무도 말을 못하고 있기에 나만이라도 직설을 해야 한다는 생각으로 청년의꿈에서 질문에 답하고 있다"고 밝혔다.

이어 "나는 윤 후보와 정책도 다르고 후보 가족비리를 쉴드칠 자신이 없어 도저히 전면에 나설 수가 없다"면서 "지금 압도적인 차이를 만들어 놓지 않으면 정권교체는 어려워진다"고 강조했다.

한편 이날 김씨는 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "잘 보이려 경력을 부풀리고, 잘못 적은 것도 있었다. 그렇지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰"이라며 사과했다. 이어 "저 때문에 남편이 비난받는 현실에 너무 가슴이 무너진다"며 "과거 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심하고, 또 조심하겠다"고 말했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr