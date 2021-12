이준석, 영입 반대했던 이수정에 "가장 진지한 고민 하고 계신다"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 캠프 선대위 내의 모든 직책을 내려놓은 이준석 국민의힘 대표가 당초 영입을 반대했던 이수정 국민의힘 공동선대위원장에 대해 긍정적인 평을 내렸다.

25일 이 대표는 자신의 페이스북에 이 공동선대위원장과 관련된 기사를 공유하며 "홍보미디어총괄본부장으로 마지막으로 한 판단이 이수정 교수님을 당의 다음 정강·정책 연설자로 고른 것"이라고 썼다.

이 대표가 공유한 기사는 이 공동선대위원장이 윤 후보의 아내 김건희씨의 허위 경력 논란과 관련하여 김씨 본인이 직접 사과해야 한다고 주장하는 내용을 담고 있었다. 기사 속에서 이 선대위원장은 "(김씨 허위 경력 논란의) 원죄는 대학에 있다고 생각한다"며 "능력이 안 되는 사람을 대상으로 고위 전문가 과정을 만들어서 영업했고, 사람이라면 응당 가진 상승 욕구를 이용해 편법을 난무하게 했다"고 지적했다.

이에 이 대표는 "짧은 기간이지만 주요 사안을 긴밀하게 상의드려본바 (이 공동선대위원장은) 당에 영입된 인재 중 가장 책임감 있게 승리를 위해 진지하게 고민을 하고 계신다"고 평했다. 이어 "선대위에서 제가 못하는 역할을 다 해주시길"이라고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 이 공동선대위원장의 영입과 관련하여 반대 의사를 표한 바 있다. 당시 그는 "후보가 결심하면 당연히 영입할 수 있지만, 지지층에 혼란을 줄 수 있다"는 요지의 의견을 내비쳤다.

