최태원 회장 "공정위 제재 아쉽지만 반성할 부분도"

대한상의 회장 2021년 송년 인터뷰

"대응할 것은 대응"

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 대한상공회의소 회장이 ' SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close 실트론 사익편취 의혹' 사건과 관련한 공정거래위원회의 제재 결정에 대해 "아쉽지만 반성해야 할 부분도 있다고 생각한다"고 밝혔다.

최 회장은 지난 22일 서울 중구 상의회관에서 출입기자단과 진행한 송년 인터뷰에서 "저희로서는 아쉬운 결정이지만 욕심대로 되는 것은 아니라고 본다"며 이같이 말했다.

공정위의 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close 실트론 사건 제재에 대한 입장에 대해 묻자 그는 "필요한 조치나 상황들을 고민해 볼 때라고 생각한다"며 "반성할 부분은 반성하고, 고쳐야 할 부분은 고치고, 대응할 부분은 대응하겠다"고 언급했다.

한편 공정위는 최 회장이 2017년 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close 실트론 지분 29.4%를 인수한 것이 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close ㈜의 사업 기회를 가로챈 것이라고 결론을 내리고, 사업 기회를 제공한 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close ㈜와 최 회장에게 과징금 8억원을 각각 부과했다.

이에 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close 그룹의 지주회사 ' SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close ㈜'는 곧바로 "납득하기 어려운 제재 결정이 내려진 데 대해 유감스럽게 생각한다"고 입장문을 밝혔다. 그러면서 "지난 15일 전원회의 당시 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close ㈜가 특별결의 요건을 충족하는 충분한 지분을 확보한 상태에서 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,599 전일가 255,000 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 투자한 모놀리스, 美정부1조2천억원 청정에너지 대출…수소분야 단일기업 최대SK "공정위 제재 납득 어려워, 사실·법리 제대로 반영 안해"최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close 실트론 잔여 지분을 추가로 인수하지 않은 것은 '사업기회 제공'으로 단정하기 어렵다는 의견 등이 이번 결정 과정에 제대로 반영되지 않아 안타깝다"고 강조했다.

