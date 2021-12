[아시아경제 장세희 기자]제임스 웹 우주망원경(JWST)이 25일 밤 9시 20분께(이하 한국시간·현지 시각 25일 오전 9시20분) 프랑스령 기아나 쿠루 인근의 유럽우주국(ESA) 발사장인 '기아나 우주 센터'에서 아리안5호 로켓에 실려 발사된 것으로 확인됐다.

1989년 허블우주망원경(HST)의 뒤를 이을 차세대 우주망원경으로 고안된 지 32년 만이다.

웹 망원경은 단일 임무로는 가장 복잡한 우주 전개를 거쳐 지구에서 약 150만㎞ 떨어진 곳에 배치되며, 약 6개월의 준비 과정 뒤 내년 여름께부터 적외선으로 우주를 관측할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr