[포토]경의선 책거리 '겨울빛축제' 화려한 진행

[서울시 자치구 포토 뉴스]종이나라 강남구 어린이집에 책 7만여 권 기증

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 경의선 책거리(홍대입구역 6번 출구)에서 ‘겨울빛축제’를 지난 17일부터 운영 중이라고 밝혔다.

내년 2월20일까지 경의선 책거리의 밤을 밝히는 이번 축제는 ‘달에서 책을 읽고, 새로운 세상을 맞이하는 우리의 꿈’이라는 주제로 달, 토끼, 별 모형의 빛 조명으로 어우러져 있다.

운영 시간은 오후 5시30분부터 11시까지이며, 입구에 미디어북월(Media Book Wall)을 비롯 ‘경의선 책거리 : 5년간의 기록전’도 관람할 수 있다.

강남구(구청장 정순균)가 24일 강남구청 본관에서 ‘사랑의 아동도서 기부 및 감사장 수여식’을 진행했다.

종이나라는 어린이들에게 창의력을 증진시키는 독서 능력을 길러주시기 위해 지역내 어린이집에 7만여 권의 책을 기부했다.

이날 수여식에는 정순균 강남구청장, 노영혜 (재)종이문화재단 이사장, 정규일 종이나라 사장, 손석우 (사)해외동포책보내기운동협의회 이사가 참석했다.

