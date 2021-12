靑 "박근혜·이명박 경우 달라…선거 관련 고려 일체 없었다"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 박근혜 전 대통령의 사면 결정과 관련, 이명박 전 대통령이 사면 대상에서 제외가 된 것과 관련해 "경우가 달랐다"고 설명했다. 사면 시기에 대해서는 "선거 관련 고려는 일체 없었다"고 답했다.

청와대 관계자는 24일 오전 취재진의 질의에 답해 "만약에 선거에 대한 고려를 했다면 지금보다는 더 좋은 타이밍이 있지 않았을까"라며 대선과의 연관성을 일축했다.

대선을 75일 앞두고 박 전 대통령을 사면한 것과 관련, 야권을 중심으로 선거를 고려한 수라는 지적이 나온 데 따른 것이다.

이 관계자는 자신의 생각을 전제로 "분명한 것은 선거 관련 고려는 일체 하지 않았다"며 "전혀 그런 것이 고려가 될 수 없는 것"이라고 말했다.

이 전 대통령이 사면 대상에서 제외된 데 대해서는 "박근혜 前 대통령과 이명박 前 대통령은 경우가 다르지 않느냐"며 "두 분의 케이스는 많이 다르다"고 답했다. 단 '어떤 점이 다른지'에 대해서는 "드릴 말씀은 없다. 짐작하시는 대로 판단해 달라"고 말했다.

최근까지도 사면에 대해 '검토한 바 없다'는 입장을 밝혔던 청와대가 갑자기 입장을 바꾼 데 대해서는 "어떤 흐름으로 진행되고 있는지 몰랐다고 보는 것이 정확한 표현"이라고 말했다.

문 대통령이 사면 관련 결정을 내린 시점을 묻는 질문에는 "전직 대통령에 대한 사면권은 여러 차례 종교계나 시민단체 또 비공식적으로는 정치권의 요청이나 건의들이 있었고, 연초 이낙연 전 총리께서 발언하신 바도 있고 해서 이 건 자체가 새삼스러운 것은 아니"라며 "마지막 순간까지 고뇌가 있지 않았을까"라고 했다.

이번 결정과 관련, 이재명 더불어민주당 후보 등과의 협의가 있었는지에 대해서는 "이번 결정과 관련해서 당과 또는 특정인, 어떤 정치인과 협의한 바는 없다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr