세계은행, 中 경제성장률 전망 올해 8%·내년 5.1%로 내려

[아시아경제 금보령 기자] 세계은행이 중국의 올해와 내년 경제성장률 전망치를 하향 조정한 것으로 나타났다. 코로나19와 새 변이 오미크론, 심각한 부동산 부문 침체 등의 영향을 고려한 것이다.

22일(현지시간) CNN 방송에 따르면 세계은행은 중국 경제 최신 보고서에서 올해와 내년 중국 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 각각 8%와 5.1%로 제시했다. 지난 10월 내놓은 전망치(올해 8.1%, 내년 5.4%)보다 각각 0.1%포인트, 0.3%포인트 낮췄다.

내년 성장률 전망치 5.1%는 1989년 천안문 광장 학살 관련 국제 제제로 3.9% 성장에 그쳤던 1990년 이후 가장 낮은 수치다. 세계은행은 "중국 경제 전망에 불리한 위험 요소들이 늘었다"고 설명했다.

오미크론 변이 등 새로운 코로나19 유행이 중국 내 추가 제한 조치로 이어지면서 경제활동에 큰 영향을 미칠 수 있고, 부채 비율이 높은 부동산에서 침체가 이어져 경제 전반에 큰 지장을 초래할 것으로 본 것이다.

중국 정부는 이 같은 상황을 고려해 정책 변화 움직임을 보여주고 있다. 중앙은행인 인민은행은 지난 20일 '사실상 기준금리'인 대출우대금리(LPR)를 20개월 만에 0.05%포인트 내렸다. 이번 조치로 가계와 기업이 차입비용을 줄이고 소비지출과 투자를 늘릴 수 있을 것으로 전망하고 있다. 또한 지난주에는 은행 지급준비율을 8.4%로 0.5%포인트 낮췄다.

세계은행은 중국 정부의 정책 변화를 놓고 "중기적으로 양질의 성장을 이루기 위해서는 중국이 여러 차원에 걸쳐 경제를 재조정할 필요가 있다"고 말했다.

