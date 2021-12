LG유플러스, 관광 콘텐츠 팝업 '로컬 트레인' 전시

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,150 2021.12.23 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [종목속으로]배당금 두둑…SK텔레콤, 안 살 이유가 없네U+아이들나라, 양방향 교육 서비스 업데이트… 맞춤형 콘텐츠 추천美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close 는 내년 1월 말까지 서울 강남대로에 있는 복합문화공간 ‘일상비일상의틈(틈)’에서 대한민국 관광지를 소개하는 관광 콘텐츠 팝업 ‘로컬 트레인(Local Train)’ 전시를 진행한다고 23일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 LG유플러스와 한국관광공사가 공동으로 주관하는 이번 전시는 가까이에 있지만 미처 몰랐던 국내 여행지를 경험할 수 있는 고객 참여형 전시다. 전시 콘셉트는 ‘로컬로 떠나는 기차’로 관람객이 열차 모양으로 꾸며진 입구를 통해 기차에 탑승하면 ▲여행지 선택 ▲여행지별 관광지 체험 ▲맛집 콘텐츠 ▲여행 계획 등 4가지 주제로 구성된 공간들을 통해 간접적인 여행을 경험할 수 있다.

첫 번째 ‘여행지 선택’ 공간에서는 태블릿PC를 통해 간단하게 성격 유형(MBTI) 테스트를 진행하고 총 16가지 유형에 따른 추천 여행지 확인이 가능하다.

‘여행지별 관광지 체험’ 공간에서는 △2021 관광공모전 수상작 콘텐츠 △드라마 ‘어사와 조이’, ‘빈센조’ 등 K-드라마 촬영장소 VR콘텐츠 △불국사 등 대표 관광지에 미디어아트적 기법 활용한 콘텐츠 △태권도 등 공연·퍼포먼스 및 관광지 연계 콘텐츠 △관광지에 드론, 타임랩스, 슬로우 모션, 1인칭뷰 등 다양한 촬영기법 적용한 콘텐츠 감상이 가능하다.

‘맛집 콘텐츠’ 공간에서는 ‘맛’ 관련 한국관광공사의 콘텐츠 시청이 가능하다. 또한 벽면에 그려진 대형 지도에 관람객이 직접 메모지를 이용해 나만의 로컬 맛집을 추천, 함께 맛집 지도를 만들어갈 수 있다.

이번 전시를 기념해 틈은 전시 입장 시 모든 관람객에게 ‘다꾸(다이어리 꾸미기) 키트’를 제공한다. 키트는 여행 다이어리, 여행 테마 스티커, 미니엽서 등으로 구성되어 있으며, 여행 다이어리를 꾸밀 수 있는 ‘여행계획’ 공간도 제공한다. 또한 여행 다이어리를 꾸미고 인증샷을 촬영해 인스타그램에 해시태그와 함께 업로드하면 현장 추첨을 통해 14인치 미니캐리어(10명), 일회용 필름카메라(10명), 동전 파우치(100명), 여행용 파우치(150명), 더스트백(300명), 장우산(400명) 등 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

장준영 CX마케팅담당은 “전시는 코로나19로 인해 멀리 떠날 수 없는 현 시점, 다가오는 새해를 맞이해 일상 가까이에 있는 ‘아름다운 로컬 여행’을 계획하는 고객을 위해 마련했다”며 “앞으로도 MZ세대가 선호하는 키워드를 중심으로 다양한 제휴사와의 협업을 통해 차별화된 고객경험을 기획해 나갈 것”이라고 말했다.

