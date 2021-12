무릎 굽힌 채 할머니 손 잡고 8차선 횡단보도 건넌 남학생…누리꾼 '감동'

제보자 "어르신 키에 맞춰 무릎 구부려 낮은 걸음으로 함께 횡단보도 건너는 착한 학생 칭찬해 달라"

[아시아경제 김소영 기자] 한 고등학교 남학생이 거동이 불편한 할머니의 손을 잡고 왕복 8차로에 있는 횡단보도를 건너는 모습이 담긴 영상이 공개돼 훈훈함을 자아내고 있다.

22일 교통사고 전문 변호사 한문철이 운영하는 유튜브 채널 '한문철TV'에는 '할머니와 한 고등학생의 아름다운 동행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 블랙박스 영상에는 지난 15일 광주시 남구 진월동 한 왕복 8차선 횡단보도에서 할머니와 한 학생이 길을 건너는 모습이 담겼다.

제보자 A씨는 "한 학생이 할머니가 횡단보도를 지나는 것을 도와드렸다"며 "어르신 키에 맞춰 무릎 구부리고 낮은 걸음으로 할머니를 도와 함께 횡단보도를 건너는 착한 학생을 칭찬해 달라"고 말했다.

영상 속 남학생은 보행자 신호가 켜졌음에도 한 할머니가 제대로 걷지 못하는 것을 목격했다. 이에 그는 할머니에게 다가가 손을 잡았고, 할머니의 눈높이에 맞춰 자신의 무릎을 굽힌 채 무사히 횡단보도를 건널 수 있도록 했다.

건너는 동안 할머니는 힘겨운 듯 걷다 쉬다를 반복했고, 남학생은 그런 할머니를 기다려주며 끝까지 함께 길을 건넜다.

그러다 신호가 빨간불로 바뀌자 다른 학생들도 횡단보도로 내려와 할머니를 보호했다. 그렇게 학생들의 도움으로 할머니는 안전하게 길을 건널 수 있었다. 제보자는 "마땅히 칭찬받아야 하는 학생"이라며 "꼭 칭찬해 주고 싶다"고 강조했다.

이 영상을 접한 누리꾼들은 "이런 학생들이 있어 이 나라의 미래가 밝습니다. 칭찬합니다", "학생 부모님의 가르침이 보이네요. 자랑스럽습니다", "당연한 일인데 요즘처럼 이기적이고 냉랭한 시대엔 너무나 감동적인 영상입니다. 고맙습니다" 등의 반응을 보였다.

이 같은 학생들의 선행은 누리꾼들에게 큰 울림을 주고 있다. 앞서 지난달 15일 부산에서는 한 중학교 학생들이 차가 빠르게 달리는 횡단보도와 골목길에서 폐지를 줍던 할머니를 둘러싸 보호하는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 공개돼 감동을 주기도 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr