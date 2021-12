함평군, 양성평등 조직문화 조성 ‘앞장’

전남도 주관 ‘양성평등 추진실적 평가’ 우수기관 선정

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 공공부문 양성평등 조직문화 조성을 위해 앞장서고 있는 것으로 나타났다.

22일 군에 따르면 전남도에서 주관하는 ‘2021년 양성평등 추진실적 평가’에서 우수기관에 선정돼 우수상 수상과 함께 200만 원의 시상금을 받는다.

전남도는 매년 22개 시·군을 대상으로 양성평등 정책 활성화를 목포로 관련 추진 실적을 평가해 우수 시·군을 선정해 시상한다.

도는 이번 평가에서 성별 영향평가 추진실적, 성인지예산 확보, 여성위원 참여율 등 총 9개 분야를 종합적으로 평가했다.

함평군은 소속 공무원의 90% 이상이 성인지교육 및 4대 폭력 예방 교육을 자발적으로 이수했으며, 군정 전반에 걸쳐 양성평등을 위한 정책 개선을 이룬 것 등이 높은 평가를 받았다.

이상익 군수는 “모두가 살기 좋은 함평을 만들기 위해 다양한 양성평등 정책들을 적극 추진하겠다”며 “아울러 공직사회가 먼저 솔선수범해 평등한 조직문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

