태영건설, 방글라데시서 3300억원 규모 차토그람 사업 수주

[아시아경제 김민영 기자] 태영건설은 22일 방글라데시 차토그람 하수처리사업 1단계 설계 및 시공 프로젝트의 낙찰자로 선정됐다고 밝혔다.

이 사업은 일 기준 10만t 규모의 대규모 하수처리장과 약 90km의 하수도 관로를 포함해 설계, 공급, 건설 등을 맡는 프로젝트로 물 산업의 모든 기술과 역량이 요구된다. 수주 금액은 약 3286억원이며 공사기간은 2022년 2월 착공해 4년이 소요될 예정이다. 태영건설은 국내 최다 상하수처리시설 시공 실적을 보유하고 있으며 국내 물 산업의 선두주자로 꼽힌다.

이번 수주로 태영건설의 방글라데시 누적 수주액은 5500억원에 달한다. 앞서 태영건설은 모두나갓 정수장, 반다주리 상수사업을 수주했으며 이번 차토그람 하수도 수주까지 따냈다.

2019년에는 모두나갓 정수장을 중심으로 한 차토그람 상수도 개선사업의 완성도를 인정받아 세계은행(World Bank)으로부터 동남아시아 최우수 사업장으로 선정된 바 있다.

태영건설 관계자는 "미래 신사업을 위한 국내외 물 관련 사업을 꾸준히 펼쳐온 결과"라며 "방글라데시를 비롯하여 상하수도 시설이 부족한 동남아지역에서 관련 사업 확대를 위해 계속 노력해나가겠다"고 밝혔다.

