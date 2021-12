긴 머리에 미니스커트 입은 절도범… 노상방뇨하다 '여장남자' 발각

[아시아경제 나예은 기자] 경찰 수사에 혼선을 주기 위해 여장을 하고 절도 행각을 벌인 50대 남성이 구속됐다.

경기 포천경찰서는 절도 혐의로 A씨를 구속했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난달 6일 오전 4시33분쯤 포천시의 한 공영주차장에서 2차례에 걸쳐 주차된 승용차 유리를 깨고 차량 안에 있던 현금 10만 원과 파우치 등을 훔친 혐의를 받고 있다.

차량 주인의 신고로 수사를 시작한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 도주 경로 추적에 나섰다.

당시 경찰은 A씨가 미니스커트를 입고 긴 머리의 가발까지 쓰고 있어 여성일 것으로 추측했다.

그러나 추적 과정에서 A씨가 여장한 남자라는 사실을 확인했다. CCTV에 A씨가 길에서 소변을 보는 장면이 포착됐는데, 속옷을 착용하지 않은 채로 치마를 올려 중요 부위가 그대로 노출된 것이다.

이를 바탕으로 A씨를 추적한 경찰은 지난 17일 강원 정선지역에서 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 "수사에 혼선을 주기 위해 여장을 했다"고 진술했다. A씨는 동종 전과가 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "생활비 마련을 위해 범행을 저지른 것으로 보인다"면서 "관련 조사를 마친 상태로 조만간 검찰에 송치할 예정"이라고 밝혔다.

