"지리-르노차 친환경차 합작법인 발표 예정…부산서 생산"

[아시아경제 부애리 기자] 중국 지리자동차와 프랑스 르노자동차가 친환경 신차를 생산하는 합작 법인을 만들어 한국에서 곧 생산하는 방안을 발표한다고 주요 외신이 21일 보도했다.

보도에 따르면 지리와 르노는 플러그인하이브리드 자동차 모델에 특화한 새로운 브랜드를 출범한다.

지난 8월 두 회사는 친환경차 공동 개발을 위한 조인트벤처(JV) 설립 계획을 발표했다.

두 회사는 지리의 중형차 플랫폼으로 지리가 100% 지분을 보유한 스웨덴 볼보차에도 사용되는 '콤팩트 모듈러 플랫폼'(CMA)을 활용한 신차 라인업을 개발해 곧 공개할 예정인 것으로 전해졌다.

르노는 새 브랜드 자동차의 디자인과 판매, 마케팅에 집중한다.

지리는 20년간 한국에서 영업한 르노와 손을 잡고 한국 시장 진출 발판을 마련할 수 있게 됐다.

지리는 르노삼성 부산 공장에서 스포츠유틸리티차(SUV) '링크앤코01'의 휘발유엔진과 하이브리드 엔진 모델을 생산하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 링크앤코는 지리와 볼보의 합작사다.

르노 입장에선 링크앤코 자동차의 르노삼성 버전을 부산에서 생산하면 한국에서의 사업을 강화할 기회가 될 수 있다.

