트러스톤자산운용, 메타버스 가상사무실 구축

[아시아경제 이민지 기자]트러스톤 자산운용이 주식시장 최대 테마로 떠오른 메타버스를 활용한 가상 사무실을 개설했다고 21일 밝혔다. 업무에 활용하기 위해 메타버스 가상사무실을 구축한 사례는 업계에서 처음있는 일이다.

트러스톤자산운용은 트러스톤 성수동 사옥을 통째로 메타버스 플랫폼 ‘게더타운(Gather.town)’ 위에 구축했다. 이 가상사무실은 일회성 이벤트용이 아니라 상시로 운용되며 앞으로 다양한 내부행사는 물론 기자간담회, 기업설명회 등 대외업무에도 적극 활용할 계획방침이다.

트러스톤 메타버스 사무실은 트러스톤빌딩 외관, 1층 로비는 물론 사무실과 컨퍼런스홀 등 현실의 공간을 그대로 재현한 점이 특징이다. 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 직원들간의 대면접촉이 쉽지 않은 상황을 메타버스 사무실이라는 가상의 공간에서의 대면접촉으로 보완해나가겠다는 구상이다.

실제로 트러스톤자산운용은 지난 9일 메타버스 가상사무실에서 80여명의 임직원이 참석한 가운데 2021년 송년회를 진행했다. 이성원 트러스톤자산운용 부사장은 “이번 메타버스 사무실구축은 사회적 거리두기가 장기화되면서 발생한 직원들의 피로감과 소속감 저하를 해소하기 위한 목적도 있다”며 “메타버스를 업무에 적극 활용하는 것에는 변화와 혁신을 통해 회사의 미래를 키워 나가겠다는 트러스톤의 의지도 담겨 있다”고 설명했다.

