[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24가 다음달부터 편의점 택배비를 3500원에서 3800원으로 인상한다. 이번 택배비 인상은 이마트24가 출범한 2017년 7월 이후 처음이다.

21일 이마트24 관계자는 “택배사 요청으로 가격을 인상하게 됐다”고 말했다. 현재 이마트24는 한진택배와 함께 택배 서비스를 운영 중이다.

이마트24는 편의점 택배 중에서 최초로 20㎏ 이하 세 변의 합이 160㎝ 이하인 상자라면 무조건 3500원을 받아왔는데 내년 1월부터는 300원이 오르게 된다. 여기에 제주도 지역은 기존 3000원, 도서지역은 5000원 추가 할증이 붙는다.

앞서 지난 6월 CU와 GS25도 편의점 택배비를 올렸다. CU는 중량에 따라 300~800원을, GS25는 300원~1000원을 인상했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr