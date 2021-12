문화재청, 미래 무형문화유산 발굴·육성에 최대 30억 지원

문화재청(청장 김현모)은 ‘2022년 미래 무형문화유산 발굴·육성’ 대상으로 총 열다섯 건의 사업을 선정해 최대 2억원을 지원한다.

‘미래 무형문화유산 발굴·육성’사업은 저출산·고령화, 도시집중화 등으로 소멸 위험이 큰 비지정 무형문화유산을 보전하기 위해 2022년부터 2026년까지 지역별 문화유산 100종목을 선정해 지자체와 협업을 통해 지역의 대표 무형문화유산으로 육성하는 사업이다. 지난 7월 사업계획 발표 후 총 열두 개 지자체로부터 39개의 사업을 접수해 최종 열다섯 건을 선정하게 됐다. 전승공동체의 약화로 소멸 위험이 큰 전통지식과 생활관습 관련 종목을 중심으로 선정했으며, 사업당 최대 2억원이 지원된다.

주요 선정 사업으로는 ▲ 함경도 지역에서 전해지다가 실향민들에 의해 전승되고 있는 ‘속초 돈돌라리 발굴·육성’ ▲ 양잠에 대한 전통지식과 관련 기술 등에 대한 기초자료를 구축하고 기록하기 위한 ‘보은 뽕나무 재배와 누에치기 발굴?육성 사업’ ▲ 제주도 대표 복식인 갈옷에 대한 가치조사와 주변 문화 조사?연구를 위한 ‘제주갈옷 가치 발굴 사업’ ▲ 자연환경의 영향으로 고유한 음식문화를 발전시켜 온 울릉도의 나물 관련 기록과 자료수집(아카이빙)을 주요 사업으로 하는 ‘울릉도 나물 관련 음식문화 전승?활용 사업’ 등이다.

사업별로 종목 가치발굴을 위한 ▲역사, 주변 문화, 전승 현황, 전승 주체 등 조사?연구 ▲기?예능 현황과 전승과정을 영상?책자로 기록하는 기록화 ▲ 심도 있는 논의를 위한 학술대회 등이 진행될 예정이며, 결과에 따라 앞으로 2년간 전승 환경 조성과 전승 체계화에 대한 지원이 계속된다.

