삼화페인트, 데이터 매트릭스 코드 적용한 NCS 950 컬러북 출시

[아시아경제 김종화 기자] 삼화페인트공업㈜은 21일 데이터 매트릭스 코드를 적용한 'SAMHWA-NCS Collection 950' 컬러북을 출시했다.

삼화페인트는 2012년 세계 최고의 컬러시스템을 갖춘 스웨덴 컬러 전문 기업 NCS color AB(NCS)와 전략적 제휴를 체결한 바 있다. 이후 삼화페인트와 NCS가 선별한 컬러, 산업·생활 전반에서 활용 빈도가 높은 컬러 등을 선별해 950가지 컬러를 체계화한 'SAMHWA-NCS Collection 950' 컬러북을 매년 출시해왔다.

첫 컬러북 출시 10주년 기념으로 업그레이드한 이번 'SAMHWA-NCS Collection 950' 컬러북은 특별히 데이터 매트릭스 코드를 수록했다. '데이터 매트릭스 코드(Data Matrix Code)'란 QR코드와 같이 데이터로 코딩한 2D 바코드로, 각 컬러의 코드를 스캐너나 휴대폰으로 인식하면 컬러 정보를 자동으로 읽을 수 있다.

페인트 판매 대리점에서는 이 데이터 매트릭스 코드를 통해 컬러 코드 수기 입력 시 잘못 조색된 페인트가 납품되는 등의 휴먼 에러를 획기적으로 감소시킬 수 있다. 이번에 출시한 컬러북은 내년 1월 전국 삼화페인트 대리점에 배포할 예정이다.

이상희 삼화페인트 컬러디자인센터장은 "국내 도료업계 최초 데이터 매트릭스 코드를 적용한 컬러북으로 사용자 편의를 극대화할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "삼화페인트는 향후에도 변화하는 디지털 시대에 발맞춘 서비스를 대리점과 고객에게 제공할 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr