[아시아경제 구은모 기자] KT는 골프코스 관리기업 종신물산과 함께 골프장 잔디 생육을 관리하는 '스마트그린' 서비스를 개발했다고 21일 밝혔다. 두 회사는 충북 충주시에 있는 중원골프클럽(중원GC)에 이 서비스를 공급했다.

스마트그린은 골프장 잔디 상태를 자동으로 분석하고 비료와 농약을 적기에 정량 투입할 수 있도록 하는 잔디 생육 관리 플랫폼 서비스다.

토양에 매설된 IoT(사물인터넷) 센서가 잔디 온도, 수분함량, 산성도 등을 측정하면 해당 정보는 알고리즘 적용 플랫폼에 전송돼 잔디 상태 분석에 활용된다.

성원제 KT 강남서부법인고객본부장은 "중원GC를 시작으로 전국 골프장 비용 절감과 환경 개선에 기여하는 디지털 혁신을 이루겠다"며 "앞으로 축구장과 야구장 같은 체육 시설에도 스마트그린 서비스를 적용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

