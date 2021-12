靑 민정수석 아들, 입사지원서 '아빠찬스' 논란

기업 입사지원서에 아버지 직위 언급…허위 학력 논란도 불거져

[아시아경제 류정민 기자] 김진국 청와대 민정수석이 아들 입사지원서 논란에 휩싸였다.

20일 MBC 보도에 따르면 김 수석 아들 김모씨는 금융업체 지원 과정에서 자신의 아버지 신분을 민정수석이라고 언급한 것으로 알려졌다.

아울러 "제가 아버지께 잘 말해 이 기업의 꿈을 이뤄드리겠다"라는 내용을 담는 등 청와대 민정수석인 아버지가 해당 기업에 도움을 줄 것이란 내용도 담은 것으로 전해졌다.

김씨가 청와대 민정수석인 아버지의 직위를 취업 과정에서 활용한 것으로 알려지면서 논란이 증폭될 것으로 보인다.

김 수석의 아들은 "너무 취직하고 싶어서 철없는 행동을 했다"고 밝혔고, 김 수석도 "있을 수 없는 일"이라고 밝힌 것으로 알려졌다. 청와대는 이 문제와 관련해 공식 입장을 내놓지 않았다.

한편 김씨가 이력서에 기재한 학력 역시 허위 논란에 휩싸였다. 김씨는 2018년 3월 용인대 격기지도학과를 졸업했다고 밝혔지만 해당 학과를 졸업하지 않은 것으로 전해졌다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr