[아시아경제 이민지 기자] 엠게임 엠게임 058630 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 100 등락률 -0.85% 거래량 628,385 전일가 11,750 2021.12.20 11:34 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주 close 은 임직원 상여 지급을 위해 62억8625만원 규모로 자사주 처분 결정을 내렸다고 20일 공시했다. 처분예정 종료일은 오는 28일이다.

