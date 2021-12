[아시아경제 조현의 기자] 미국 보건당국은 코로나19 백신 '접종 완료'의 의미를 부스터샷(추가 접종)까지 포함하는 방안으로 검토 중인 것으로 전해졌다.

앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 17일(현지시간) CNBC에 "부스터샷까지 맞아야 최적의 백신 접종이라는 데 의심의 여지가 없다"며 이같이 말했다.

미국에선 현재 화이자와 모더나 백신은 2회, 얀센 백신은 1회 맞은 뒤 2주가 지났을 때를 접종 완료로 정의한다.

파우치 소장은 "질병통제예방센터(CDC)가 접종 완료의 정의를 바꿀지 말지는 (논의) 테이블 위에 있다"면서도 "(정의 변경이) 정확히 언제 결정될지 모르겠다"고 했다.

