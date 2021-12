우리금융, NPL투자 전문사 설립…완전 민영화 후 첫 비은행 포트폴리오 강화

내년 초 우리금융 F&I 출범

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 부실채권(NPL) 투자 전문회사인 ‘우리금융 에프앤아이(F&I)'가 내년 1월 출범한다고 16일 밝혔다. 우리금융은 지난달 19일 이사회를 열어 해당 안건을 결의했다.

우리금융그룹은 2019년 지주 설립 이후 자산운용, 부동산신탁, 캐피탈, 저축은행 등 비은행 포트폴리오를 확충하며 종합금융그룹체제를 구축해왔다.

특히 지난 11월에는 내부등급법 승인을 획득해 본격적인 인수합병(M&A)를 위한 기반도 확보했다. 최근에는 완전 민영화라는 숙원도 달성했다.

우리금융그룹은 지난 2001년부터 2014년까지 14년간 NPL 회사를 자회사로 경영하면서 국내 NPL시장의 성장을 주도한 바 있다. 또한 현재 그룹사인 우리종금도 NPL 투자를 영위하고 있어 신설회사가 NPL시장에 조기 정착할 수 있는 토대가 마련돼 있다.

우리금융그룹 관계자는 “코로나 사태 이후 NPL시장 규모가 점차 확대될 가능성에 대비해 NPL투자 전문회사 설립을 추진해 왔다”며 “새로 출범하는 우리금융 F&I는 빠른 시일내 시장에 자리 잡을 것"이라고 설명했다.

이어 “앞으로도 그룹 경쟁력 강화를 위해 증권, 보험, 벤처캐피탈 등 비은행 포트폴리오를 확충해 기업가치 및 주주가치 제고에 힘쓸 것”이라고 강조했다.

한편 우리금융그룹은 이날 자회사대표이사후보추천위원회를 개최해 우리금융 F&I 대표이사 최종 후보에 우리금융지주 최동수 부사장을 추천했다.

