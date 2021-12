와이제이엠게임즈 “원이멀스, 美 메타 ‘오큘러스 퀘스트2’에 VR 게임 4종 공급”

[아시아경제 유현석 기자] 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 3,970 전일대비 280 등락률 +7.59% 거래량 25,965,125 전일가 3,690 2021.12.16 09:46 장중(20분지연) 관련기사 YJM게임즈 관계사 원이멀스 120억 투자 유치…韓 VR·메타버스 기업 최대 규모 유치주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 는 관계사 원이멀스가 개발한 메타버스 VR 기대작 4종인 ‘디저트 슬라이스’, ‘마이타운 : 좀비’, ‘다이어트 스매쉬’, ’헬로 마이타운’을 오큘러스 퀘스트2 전용 게임으로 내년 1분기 정식 출시한다고 16일 밝혔다.

원이멀스가 개발한 인기 VR 게임 ‘디저트 슬라이스’는 디저트 가게를 배경으로 펼쳐지는 슬라이스 액션 게임으로 날아오는 폭탄을 피하며 도너츠나 사탕과 같은 디저트를 일정 시간 안에 최대한 많이 자르며 득점을 얻는 게임이다. 디저트의 중앙을 노려 정확히 자르거나 연속 자르기에 성공하면 고득점을 얻을 수 있다.

마이타운 : 좀비는 사방에서 달려드는 좀비로부터 오랜 시간동안 생존해야 하는 서바이벌 게임으로 싱글모드를 지원 한다. 음산한 분위기의 지하철의 여기저기에 놓여있는 권총, 기관단총, 산탄총, 유탄발사기를 습득하여 좀비를 쓰러트리고 최대한 오래 생존해야만 한다.

다이어트 스매쉬는 마이타운 세계관의 실내 배드민턴장이 배경으로 날아오는 셔틀콕을 쳐내고 폭탄은 피해야 하는 '쳐내기'모드와, 사방이 막힌 공간에서 셔틀콕을 땅에 떨어트리지 않고 오랫동안 라켓으로 튕겨 내야 하는 튕기기 모드등 2가지를 즐길 수 있다.

헬로 마이타운은 집안을 침범해 소란을 피우는 '고스트'들을 활이나 표창, 물방울 장난감총 둥을 이용하여 쫓아내는 VR 게임이다. '고스트' 퇴치 외에도 드럼, 실로폰, 야구배트, 볼링 공 등 집안의 사물을 자유롭게 집고 던지고 때릴 수 있는 등 다양한 재미를 제공한다.

와이제이엠게임즈 관계자는 “이번 4종 게임을 시작으로 다양한 게임을 오큘러스 퀘스트2를 비롯해 내년 메타에서 출시 예정인 캠브리아에도 빠르게 지원할 예정"이라며 "완성도 높은 자체 개발 메타버스 VR 게임을 다양한 글로벌 플랫폼으로 선보여 나갈것”고 밝혔다.

한편 원이멀스는 와이제이엠게임즈가 최대주주로 있는 메타버스 VR 전문 개발사로 현재까지 11종의 VR게임을 선보였으며 AAA급 신작 VR게임을 준비 중이다. 중국 넷이즈와 미국 서비오스의 합작법인 넷비오스(NetVios), 중국 베이징러커VR테크놀로지에 VR 컨텐츠를 공급하는 등 국내외에서 다양한 사업을 전개 중이다. 현재까지 누적 220억원의 투자를 유치했으며 현실과 가상세계를 접목한 '라이프 커넥티드 메타버스'를 추진하고 있다.

