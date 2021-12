광주신세계안과 '사랑의 건강계단' 기부금 500만원 전달

광주도시철도공사와 협업 2015년부터 상무역 2번 출구서 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주신세계안과(대표원장 김재봉)가 ‘사랑의 건강계단’으로 모인 500만원을 기부했다.

신세계안과는 지난 2015년 7월부터 광주도시철도공사와 협업해 ‘사랑의 건강계단’을 운영하고 있다.

신세계안과의 후원으로 상무역 4번 출구에 조성된 이 계단은 시민 한 명이 계단을 오를 때마다 10원이 적립된다.

현재까지 200여만명의 시민들이 계단을 이용해 3500만원의 기부금이 적립됐다.

올해 기부한 500만원은 소화천사의집, 광주이주여성지원센터, 다솜복지회 등에 전달됐다.

이와 함께 신세계안과는 기부처에 150만원 상당의 안건강검진권을 지원해 지역의 소외계층을 돕고 있다.

김재봉 신세계안과 대표원장은 “코로나19로 힘든 시기지만 다 같이 힘을 합해서 극복했으면 한다”며 “앞으로 보다 많은 분들이 소외계층을 위해 도움을 줄 수 있으면 좋겠다”고 말했다.

한편 지난 13일 광주도시철도공사 회의실에서 열린 ‘사랑의 건강계단’ 기부금 전달식에는 윤진보 도시철도공사 사장을 비롯해 김재봉 광주신세계안과 대표원장, 박영걸 명예원장, 소화천사의집 등 10여명이 함께했다.

