국민의힘 "위드 코로나, 정부 조치 너무 성급…기본적인 준비도 미흡"

윤석열 "성급하게 일상회복 조치 들어가"

전문가 "일상 들어간 외국과 상황 달라…방역의 역설"

[아시아경제 나주석 기자] ‘위드 코로나’ 도입 후 코로나19 방역 상황이 악화 일로를 향한 것과 관련해 국민의힘과 전문가들은 정부 책임론을 제기했다. 지난 2년간 다수의 확진자가 발생했던 다른 나라와 달리 강력한 방역 조치 등으로 감염 비율이 낮았던 우리나라는 사정이 달랐다는 지적도 제기됐다.

15일 윤석열 국민의힘 대선후보는 국회에서 열린 ‘오미크론 변이 바이러스서 출현, 단계적 일상회복 과연 가능한가’라는 주제의 토론회 서면 인사말을 통해 "불과 40여 일 사이에 이렇게 상황이 악화된 것은 정부가 너무 성급하게 일상회복 조치에 들어갔기 때문"이라며 "확진자 증가 속도, 신규 변이 바이러스 출현 가능성 등을 면밀히 따져보고, 위중증 환자 치료를 위한 전담 병상을 충분히 확보해야 하는 기본적인 준비조차 미흡했다"고 꼬집었다.

이번 토론회를 주최한 국민의힘 대선 선거대책위원회 보건의료정책 추진본부장 서정숙 의원은 본지와 통화에서 "위드 코로나를 하면서 정부가 점진적으로 추이를 봐가면서 풀었어야 했다"면서 "정책 추진이 디테일했어야 했다"고 지적했다.

토론회에서 정재훈 가천의대 예방의학교실 교수는 "이미 단계적 일상회복에 도달한 국가와 우리나라는 다르다"며 "남아있는 피해가 더 크다"고 우려했다. 가령 덴마크나 영국과 같은 나라의 경우 누적확진자가 각각 16.8%, 21.2%에 달하는데 반해 우리는 1.74%에 불과하다. 다수의 확진자가 발생한 상황에서 백신이 접종된 외국과, 확진자가 적게 발생해왔던 우리와는 상황이 달랐다는 설명이다.

정 교수는 전국민백신 접종률과 백신 예방효과를 80%로 가정할 때 예방효과는 (80%×80%) 64%에 그치기 때문에 사회전체적으로 요구되는 81~84%의 면역수준에 도달하기 위해서는 전 인구의 15.2~18.8%(786만~973만명)의 감염이 예상된다는 분석도 내놨다. 강력한 방역조치 등으로 미뤄왔던 코로나19 확진자가 위드 코로나와 함께 한꺼번에 발생하는 ‘역설’이 벌어졌다는 것이다.

천은미 이화여대 목동병원 호흡기내과 교수는 정부의 위드 코로나 대책과 관련해 ▲고위험군에 대한 돌파감염대비 추가접종 지연 ▲코로나 전담병상과 중환자병상 준비 부족 ▲재택치료 확대로 인한 초기 치료 지연 ▲생활치료시설 부족으로 감염확산과 치료 지연 ▲PCR 검사 증가 대비 준비와 효율성 부족 등을 문제점으로 꼽았다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 정부가 이날 사회적 거리두기 강화 조치를 다시 도입하기로 한 것과 관련해 "감염자가 급증하고 의료시스템에 과부하가 걸리는 게 명확해진 시점에도 실패를 인정하지 않으려다 화를 키웠다"며 "문재인 정권은 국민 앞에 석고대죄부터 하고 방역 강화를 논해야 할 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr