대신證, 알루미늄과 천연가스 인버스 ETN 2종 출시

NYMEX와 LME에 상장된 천연가스와 알루미늄 선물 일일등락율 -1배 추종

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이 일루미늄과 천연가스 인버스 상장지수증권(ETN) 2종을 선보인다.

대신증권은 15일 알루미늄과 천연가스 선물 가격이 하락하면 수익이 발생하는 인버스 투자 상품인 '대신 인버스 알루미늄 선물 ETN(H)'와 '대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H)'를 신규 상장한다고 밝혔다.

이 상품은 최근 국내 투자자들의 원자재 투자에 대한 관심을 반영하여 출시했다. 이 상품을 이용하면 원자재 가격 전망에 따라 다양한 투자전략을 사용할 수 있다.

대신 인버스 알루미늄 선물 ETN(H)는 런던금속거래소(LME)에 상장돼 있는 알루미늄 선물의 일일등락률을 -1배 추종한다. 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H)는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장돼 있는 천연가스 선물의 일일등락률을 -1배 추종한다. 두 상품 모두 인버스형 상품으로 기초자산의 일일 가격 하락률만큼 ETN 가격이 상승한다.

두 상품 모두 만기는 3년이다. 이 상품은 환 헤지형 상품으로 환율 변동이 수익률에 영향을 미치지 않는다. ETN 상품 관련 문의사항은 대신증권 고객감동센터에서 확인할 수 있다.

최대경 대신증권 멀티운용본부장은 “최근 1년간 원자재 관련 ETN 거래대금이 6조원을 넘을 만큼 원자재 투자에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “이번 상품이 다양한 원자재 투자전략수립에 도움이 될 것”이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr