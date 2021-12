증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라

코스피 22곳 초고배당 예측

[아시아경제 이민지 기자] 연말 코스피가 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 주요국들의 통화정책 전환을 앞두고 약세를 이어가면서 배당수익률이 높은 종목에 투자하라는 조언이 힘을 얻고 있다.

15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 추정기관수 3곳 이상이 되는 기업 가운데 올해 5% 이상 배당수익률(컨센서스)을 기록할 것으로 예상되는 상장사는 모두 22곳이다. 모두 코스피 상장사로 코스닥 상장사는 없었다. 통상적으로 시장에서는 배당수익률이 3%를 넘어가면 배당주로 불리는데 5%를 넘으면 초고배당주라고 할 수 있다.

올해 배당수익률이 가장 높을 것으로 예상되는 기업은 삼성증권이다. 배당수익률은 주당 배당금을 해당 시점 주가로 나눈 것으로 배당 수익이 어느 정도인지 가늠할 수 있다. 삼성증권은 주당 3725원을 배당해 7.53%의 배당수익률을 기록할 것으로 예상된다. 이어 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 286,391 전일가 13,350 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들"증권가 '해외주식 소수점 거래' 속속 오픈[클릭 e종목]"동성화인텍, 내년 사상 최대 실적 경신 전망" close (6.82%), 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 493,158 전일가 13,200 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close (6.75%), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 43,550 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 193,682 전일가 43,600 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 오미크론發 불확실성, 확실한 투자종목 잡아라[e공시 눈에 띄네]코스피-26일 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close (6.51%), DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,620 전일대비 60 등락률 +0.63% 거래량 119,794 전일가 9,560 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 지방은행株 목표가 올리는 증권가...역대급 실적 지속 여파[클릭 e종목]"DGB금융, 3분기 깜짝 실적...4분기 더 좋다"[클릭 e종목]"DGB금융, 연간 순익 전망치 상향...목표가 ↑" close (6.40%), 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 34,050 전일대비 350 등락률 +1.04% 거래량 37,947 전일가 33,700 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 김대환 삼성카드 대표이사 부사장, 사장 승진삼성화재 새 CEO 홍원학 유력…삼성자산운용 서봉균'중징계' 결론 전 해외 자회사 인수 승인…삼성생명 징계수위 낮아지나 close (6.36%), 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 50 등락률 -0.45% 거래량 410,797 전일가 11,050 2021.12.15 12:04 장중(20분지연) 관련기사 국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네기업은행, 6000억 규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까 close (6.25%), BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 8,720 전일대비 70 등락률 +0.81% 거래량 279,792 전일가 8,650 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 지방은행株 목표가 올리는 증권가...역대급 실적 지속 여파[e공시 눈에 띄네]코스피-1일[클릭 e종목]"BNK금융, 3분기 업종내 가장 양호한 실적 전망" close (6.20%), JB금융지주 JB금융지주 175330 | 코스피 증권정보 현재가 8,400 전일대비 30 등락률 +0.36% 거래량 52,506 전일가 8,370 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 지방은행株 목표가 올리는 증권가...역대급 실적 지속 여파[e공시 눈에띄네]코스피-26일 JB금융지주, 3분기 누적 순이익 4124억원… '역대 최대' close (6.06%), 포스코(5.73%), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,500 전일대비 3,500 등락률 -1.86% 거래량 174,572 전일가 188,000 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 금호피앤비화학, OCI와 바이오원료 생산 합작법인 설립지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 금호석유화학 휴그린, 온라인으로 셀프 견적과 시공 상담까지 close (5.72%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 37,100 전일대비 100 등락률 -0.27% 거래량 402,548 전일가 37,200 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 오미크론發 불확실성, 확실한 투자종목 잡아라외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고신한지주, 3분기 영업이익 1조6039억원…전년比 9.24%↑ close (5.66%), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 2,600 등락률 -3.02% 거래량 1,129,023 전일가 86,000 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]KT&G, 미국 궐련담배 판매 중단 소식에 약세[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일[클릭 e종목]"KT&G, 미 영업 잠정중단 재무적 영향 크지않아" close (5.64%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 284,239 전일가 21,600 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피 올 영업익 230兆 육박할듯[클릭 e종목] “한국전력, 적자폭 더욱 확대 전망” 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close (5.59%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,300 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 375,643 전일가 56,200 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, '이프랜드'서 국내 최초 메타버스 콘서트 생중계[종목속으로]상장 후 주가 부진 SK스퀘어, '오버행' 우려 블록딜로 해소"VR로 금융교육 지원" SK텔레콤, '신한 금융의 고수' 개발 close (5.49%) 순이었다.

배당수익률이 5% 넘게 고배당에 나서는 기업 수는 해마다 느는 추세다. 2018년엔 총 45곳이 5%대 이상의 배당에 나섰는데, 코스피 기업 23곳, 코스닥기업 22곳으로 나타났다. 2019년엔 64곳(코스피 40곳, 코스닥 24곳), 지난해엔 71곳(코스피 55곳, 코스닥 16곳)이 고배당에 나섰다. 이 기간에 연속으로 고배당을 지속해온 기업으로는 증권, 은행, 카드 등 금융주를 비롯해 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 53,899 전일가 58,600 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 CIA 고객사로 둔 美 빅데이터기업, 현대오일뱅크 주주 됐다[e 공시 눈에 띄네]- 코스피 7일현대제뉴인, 현대두산인프라코어 주식 1천912억원에 추가취득 close (6.91%), 쌍용C&E 쌍용C&E 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,810 전일대비 10 등락률 +0.13% 거래량 111,206 전일가 7,800 2021.12.15 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일[클릭e종목]"쌍용C&E, 제조원가 상승으로 3분기 영업이익 부진 전망"제철부산물로 친환경 시멘트 만든다 close (5.58%) 등이 꼽힌다.

증권 전문가들은 이번 주가 배당주로 안정적인 성과를 기대할 수 있는 마지막 시점일 수 있다고 말한다. 배당주 매수에서 유의해야 할 부분은 배당락일(29일) 이후 주가가 크게 떨어지는 것이다. 그만큼 매수 시점이 중요한데 배당락일 가까이 주식을 사들인다면 배당수익률보다 배당락 이후 주가 하락 폭이 더 커질 수 있다. 김민규 KB증권 연구원은 "배당주를 산 이후 주가수익과 배당수익에 영향을 줄 수 있는 것은 주가 수익"이라며 "초고배당주는 배당락 전에 배당수익률 이상으로 오른다면 배당락 전에 파는 전략도 고려할 만하다"고 말했다.

