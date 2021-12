코트라, 태국에 'K-스마트시티' 기술·경험 전파

코트라, 방콕서 ‘한-태국 스마트시티의 날’ 개최

세미나·온라인 상담회 등 운영…"K-스마트시티 협력 수요 적극 공략"

[아시아경제 이혜영 기자] 코트라가 태국 방콕에서 ‘한-태국 스마트시티의 날’을 개최했다.

코트라는 14일부터 이틀간 한국 국토교통부와 태국 디지털경제진흥원(DEPA)이 함께 'K-스마트시티' 기술 및 경험을 공유하는 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.

한국에서는 이욱헌 주태국 대한민국대사와 기업인 등 200여명이 온·오프라인으로 자리를 함께했다. 태국 측에서는 웨땅 푸앙삽 디지털경제사회부 차관보, 파싸콘 쁘라톰붓 DEPA 부원장을 비롯해 지방정부 주요 인사가 참석했다.

이번 행사는 △한-태국 스마트시티 협력 세미나 △온라인 상담회 △MOU 체결식 △한국 스마트시티 홍보관으로 구성됐다.

치앙마이, 푸켓, 콘깬 등 태국 주요 지방정부 및 발주처들이 연사로 나선 ‘한-태국 스마트시티 협력 세미나’에서는 스마트 모빌리티, 보안, 에너지 등 다양한 프로젝트를 소개하고 한국 정부와 기업들의 관심과 협력을 요청했다. 이어 소개된 양국 스마트 보안 및 헬스케어 협력사례와 우리 기업 IR도 높은 관심을 끌었다.

스마트시티 홍보관을 통해 소개된 한국 기업 솔루션 전시와 체험관 만족도도 높았다. 이날 행사에 참여한 태국의 발주처 A사 관계자는 “한국은 디지털 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있다”며 “무엇보다 여러 국가에서 솔루션 설치 및 운영 경험이 풍부해 협력을 원한다”고 전했다.

태국 정부는 2022년까지 100개의 스마트시티 조성을 목표로 하고 있다. 지자체들은 정부의 스마트시티 조성 인센티브를 확보하기 위해 앞다퉈 조성 계획을 제출하는 중이다. 현재 방콕, 푸켓, 치앙마이 등 7개 국가 스마트시티 시범지역 외에도 지자체 50여개가 조성 계획을 수립 중이거나 수립을 완료하고 국내외 협력 파트너를 찾고 있다.

15일에 개최된 1대1 상담회에서는 협력 파트너를 발굴 중인 태국 지방정부 및 현지 기업 50여개사와 우리 기업 25개사가 참가해 현지 스마트시티 프로젝트 참여 방안에 대해 약 120여건의 상담을 진행했다.

이번 행사 연사로 참여한 파싸콘 쁘라톰붓 태국 DEPA 부원장은 “최근 스마트시티 트렌드는 비접촉, 5G, 데이터분석 등으로 한국은 트렌드를 선도하고 있다”며 “협력 확대를 위해서는 양국 모두가 윈-윈 할 수 있는 비즈니스 모델 개발이 필요하다”고 강조했다.

유정열 코트라 사장은 “태국은 스마트시티 인프라를 활용해 미래산업과 스타트업을 육성하는 ‘타일랜드 4.0’ 정책을 추진하고 있다”며 “주요국별 스마트시티 정책을 활용해 한국형 스마트시티가 해외로 진출할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

