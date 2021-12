李, 다주택자 양도세 완화 속도 조절

의총 열고 당내 의견 수렴 절차대로

[아시아경제 오주연 기자, 구채은 기자] 더불어민주당이 이재명 대선후보가 제안한 ‘다주택자 양도소득세 중과 1년 유예 방안’과 관련해 정책의총을 열고 당내 의견을 수렴하기로 14일 뜻을 모았다. 전날만 해도 즉각적인 논의 착수 계획을 내놓으며 속도를 내는 모습이었지만 당내 반대 의견이 강하게 피력되자 속도 조절에 나선 것이다.

박찬대 민주당 선대위 수석대변인은 본지에 "양도세 중과 유예를 놓고 정책의총을 열어 당내 의원들의 의견을 취합·수렴하기로 했다"고 전했다. 이 후보가 ‘부동산 민심’을 의식해 내놓은 이 안은 문재인 정부와 당이 그간 견지해온 정책 방향과 배치되기 때문에 당내에서도 반대 여론이 표출되는 등 논란이 일었다.

실제 윤호중 원내대표는 이날 라디오에 나와 "작년 5월 말까지도 다주택자 양도세 중과를 유예했지만 ‘효과가 별로 없었다’는 검토 의견도 있었다"면서 "당내에서 논의 중인데 찬반이 엇갈린다"고 했다. 그는 또 "후보의 말을 근거로 도입 여부를 검토 중이지만, 방침이 정해진 것은 아니고 당정 협의 이전"이라며 이 후보 제안을 즉각 당이 실행에 옮기는 그림은 아니라고 선을 그었다. 강병원 민주당 최고위원 역시 이날 효과에 대한 의구심을 표하며 "정책 신뢰를 훼손하는 행위"라고 주장했다.

반면 선대위 정책본부장인 윤후덕 의원은 이 후보 생각에 힘을 실었다. 그는 당내에서 나오는 "효과가 없을 것"이라는 비판에 대해 "1년 전엔 부동산 가격이 가파르게 상승하는 국면이었고, 지금은 하향 전망들이 나오며 금리도 두 번 올렸다"면서 "정책 환경이 달라졌다"고 강조했다. 민주당은 일정이 아직 정해지지 않은 정책의총에서 이 문제와 관련한 당론을 확정할 방침이다.

