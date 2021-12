[아시아경제 지연진 기자] 아이진 아이진 185490 | 코스닥 증권정보 현재가 23,100 전일대비 5,300 등락률 +29.78% 거래량 3,470,135 전일가 17,800 2021.12.14 09:58 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다국제유가 고공행진! 관련주 강세 속 숨은 알짜 종목은? close 이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 새 변이인 오미크론에 대응할 백신 개발에 착수했다는 소식에 14일 장 초반 상한가로 직행했다.

아이진은 이날 오전 9시16분께부터 코스닥 시장에서 전일대비 29.78% 오른 2만3100원에 거래되고 있다.

오미크론 변이에 대응할 수 있는 백신 개발에 나섰다는 소식이 상한가로 이어진 것으로 풀이된다. 조양제 아이진 기술총괄대표(CTO)는 최근 인터뷰를 통해 "오미크론 변이의 염기서열 분석을 신속하게 마쳤다"며 "mRNA 원료인 플라스미드 DNA만 공급된다면 준비된 백신 설계를 적용해 백신을 개발할 수 있다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr