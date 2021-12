'인간 이재명' "흐느끼며 읽었다"는 정청래 "이재명, 대통령 될 자격 있어"

"한 장 한 장 책장을 넘기면서 인간 이재명과 심리적 일체감을 느끼며 아니 흐느끼며 읽었다"

[아시아경제 김소영 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 이재명 대선 후보의 자서전인 '인간 이재명'을 읽은 후 남긴 글에서 "이재명은 대통령이 될 실력과 자격이 있다"고 평가했다.

정 의원은 13일 자신의 페이스북을 통해 '인간 이재명을 읽고'라는 제목의 글을 올려 "한 장 한 장 책장을 넘기면서 인간 이재명과 심리적 일체감을 느끼며 아니 흐느끼며 읽었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "(이 후보가) 찢어지게 가난했기에 고난을 극복하고 위기를 기회로 만들 수 있었다. 가난이 그의 가장 큰 재산이었다"며 "'인간 이재명' 책을 단숨에 읽었다. 이토록 처절한 서사가 있을까? 이토록 극적인 반전의 드라마가 또 있을까? 유능한 소설가라도 이 같은 삶을 엮어낼 수 있을까?"라고 했다.

이어 "꼬마 정청래는 이재명에 비하면 행복한 아이였다. 나는 흙수저였고 이재명은 무수저였다"며 "나는 그래도 학교가 가까워 결석은 하지 않았다. 이재명은 산비탈을 돌고 돌아 6km를 걸어서 초등학교에 다녔다. 눈과 비가 오면 학교에 갈수 없어 1학년 때 76일 결석했다고 한다"고 전했다.

그러면서 "나는 논과 밭이 있어 굶거나 끼니 걱정을 할 정도는 아니었다. 이재명은 굶기를 밥 먹듯이 했다고 한다"며 "나는 그래도 가정형편이 중학교를 못갈 정도는 아니었다. 그래도 우리 동네는 중학교에 못가는 애들은 별로 없었다. 이재명은 중학교 갈 형편이 못되어 나이를 속이고 공장에 가야했다"고 말했다.

정 의원은 "(이 후보는) 납땜 공장, 고무공장, 냉동회사, 오리엔트 시계회사 등등 사춘기 동안 전전했다. 공장의 열악한 환경보다 그를 더 괴롭힌 것은 이유 없는 폭행이었다. 다른 아이들은 교복을 입고 학교에 갈 시간, 그보다 훨씬 이른 시간에 그는 냄새나는 작업복을 입고 공장으로 출근했다"고 했다.

또 "그래도 그가 삐뚤어지지 않고 '의지의 한국인'이 된 것은 아마도 어머니의 사랑 때문이었을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 지난달 29일 송영길 민주당 대표는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'인간 이재명' 책을 추천한다"며 "읽어보시고 독후감도 올려주시고 세 분씩 릴레이 추천 부탁드린다"며 '릴레이 이재명 바로알기 캠페인'을 공개 제안했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr