[아시아경제 류태민 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 350 등락률 -0.99% 거래량 35,712 전일가 35,350 2021.12.13 15:30 장마감 close 은 핍스웨이브개발 외 3개사와 635억4150만원 규모의 마곡 D38BL 지식산업센터 신축공사 공급 계약을 체결했다고 13일 공시했다.

이는 최근 매출액의 2.89%에 해당하는 액수다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr