금호타이어, 소외계층 아동 위해 '크리스마스 산타원정대' 후원

코로나19 상황 고려해 비대면 후원

가정 어려운 아동에게 '희망의 공부방'도 지원

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어가 연말을 맞아 소외계층 아동에게 선물을 나눠주는 '크리스마스 산타원정대' 후원에 나선다고 13일 밝혔다.

5년째 이어지는 이 활동은 소외계층 아동들을 위해 임직원들이 카드를 작성하고 선물을 포장해 대상 아동들에게 직접 전달하는 방식으로 진행됐지만, 지난해와 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 방식으로 이어지고 있다.

금호타이어는 최근 초록우산어린이재단을 통해 기부금을 전달했다. 이 후원금으로 서울 서대문구에 있는 구세군 서울 후생원 아동들에게 각자 갖고 싶은 크리스마스 선물을 전달하고 간식 파티를 지원할 예정이다.

금호타이어는 뿐만 아니라 '함께 GREEN 희망의 공부방' 26호점 완공 소식도 전했다. 한부모 가정에서 언니들과 함께 어려운 환경에서 생활하고 있는 이번 수혜 아동에게 금호타이어는 2단 침대, 노트북, 책상 세트를 포함한 생활용품을 후원하고 공부방을 꾸며줬다.

강진구 금호타이어 경영지원팀장은 "산타원정대 활동은 연말마다 복지사각지대에 있는 아동들에게 금호타이어 임직원들이 직접 온정을 나눠온 활동이라 내부적으로 애정을 갖고 진행하고 있다"고 말했다.

이어 "희망의 공부방 사업은 저소득계층 아동들이 장기적으로 미래를 설계하고 준비할 수 있도록 돕는 사업"이라며 "아동들이 어려운 상황에서도 더 나은 미래에 대한 꿈과 희망을 갖고 성장하길 바란다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr