외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 6주만에 매도세를 나타냈다.

12일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 6일부터 10일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2284억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 1822억원을 사들였으나 코스닥시장에서 4096억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 1,300 등락률 -1.66% 거래량 9,155,219 전일가 78,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, '고객경험'에 미래 걸었다…'뉴삼성' 밑그림 완성(종합)삼성 '더 프레임' TV에 김홍도 '군선도' 담는다삼성전자, 세트부문→'DX'로 명칭 변경…'고객경험' 최우선 전략 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5966억원 순매수해 3주 연속 삼성전자를 가장 많이 사들였다. 뒤이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,400 전일대비 800 등락률 -1.25% 거래량 2,403,988 전일가 64,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수카카오뱅크, 예·적금 금리 최대 0.40%p 인상 close 를 2259억원 사들였다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,000 등락률 -2.43% 거래량 2,512,642 전일가 123,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓유진테크, SK하이닉스와 314억 규모 장비 공급 계약코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓ close (1236억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 1,000 등락률 +0.14% 거래량 183,639 전일가 708,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세 close (861억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 762,298 전일가 70,600 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 “내 폰은 내 방식대로” 사려 깊은 사용자 맞춤형 UI '원UI4'외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (654억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,300 등락률 +1.55% 거래량 1,690,388 전일가 84,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓ close (588억원), LX세미콘 LX세미콘 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 143,500 전일대비 1,500 등락률 -1.03% 거래량 423,331 전일가 145,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?BBIG 게걸음…반도체株 뜀박질[클릭 e종목] LX세미콘, 내년 IT패널 생산 확대 기대 close (544억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 740,000 전일대비 7,000 등락률 -0.94% 거래량 267,924 전일가 747,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세신학철 "공급망 문제, 이중 수급처로 제어" close (435억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 3,000 등락률 -1.42% 거래량 380,838 전일가 211,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다 close (305억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 901,000 전일대비 15,000 등락률 -1.64% 거래량 39,525 전일가 916,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (299억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 63,300 전일대비 1,800 등락률 -2.76% 거래량 1,443,615 전일가 65,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아[클릭 e종목] "SK스퀘어, 순자산가치 대비 과도한 하락" close 였다. 외국인은 지난 주 SK스퀘어를 2111억원 순매도해 2주 연속 가장 많이 팔았다. 이어 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 12,500 등락률 -6.00% 거래량 2,217,271 전일가 208,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 카카오페이, 경영진은 899억 차익.. 주가는 '급락' 카카오페이증권, 김대홍·이승효 신임 공동대표 내정내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격 close 를 932억원 팔았다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 727,000 전일대비 10,000 등락률 -1.36% 거래량 157,302 전일가 737,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 4Q 부진 엔씨, 내년 황제주 재등극 노린다[클릭 e종목] “엔씨소프트, 내년부터 신작·해외 확장 모멘텀 강화”NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관 close (929억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 395,000 전일대비 4,500 등락률 -1.13% 거래량 224,452 전일가 399,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close ·802억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 974,383 전일가 122,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화' close (713억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 9,500 등락률 +4.57% 거래량 713,368 전일가 208,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 "국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환핵심 인물만 쏙쏙…위상 높아진 배터리 3사음극재 기술戰 펼치는 K배터리 close (651억원), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 6,400 등락률 -4.88% 거래량 1,109,964 전일가 131,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (406억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,165,000 전일대비 7,000 등락률 -0.60% 거래량 26,639 전일가 1,172,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 '황제주' 위태했던 LG생건, 바닥 딛고 반등하나LG화학·LG생활건강, 올해 최저가 신세…52주 신저가 종목 속출[클릭 e종목] “LG생활건강, 과도한 주가 하락” close (383억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 3,500 등락률 +2.03% 거래량 607,755 전일가 172,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정전망 괜찮은데…좀처럼 부진 탈출 힘든 2차전지株 close (374억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 443,350 전일가 207,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정"코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (372억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

IT를 중심으로 외국인 수급이 유입되고 있다. 이혁진 삼성증권 연구원은 "미국 긴축 사이클에 대응하면서 중국 정책 스탠스 변화도 활용하는 투자전략이 적합하다"면서 "최근 복귀한 외국인의 수급이 IT를 중심으로 이뤄지고 있는 이유"라고 말했다. 이 연구원은 "향후 주가를 자극할 국내외 모멘텀 역시 풍부한데 국내는 삼성전자의 새로운 경영전략 발표가 있었고 해외는 소비자가전전시회(CES)를 앞두고 있어 IT를 중심으로 한 포트폴리오를 제시한다"고 덧붙였다.

