[클릭 e종목]"LX세미콘, 고객사 이원화 영향 장기화…목표가 하향"

김대현기자

입력2025.12.10 07:45

IBK투자증권은 10일 LX세미콘 에 대해 목표주가를 기존 7만8000원에서 6만7000원으로 하향 조정했다. 투자의견 매수는 유지했다.


이날 강민구 IBK투자증권 연구원은 "고객사 내 이원화에 따른 부정적 영향이 지속되고 있다"며 이같이 밝혔다.

LX세미콘의 3분기 실적은 매출액 3944억원(전년 동기 대비 6.1% 감소), 영업이익 140억원(59.1% 감소)을 기록해 시장 기대치를 밑돌았다.


특히 모바일을 제외한 전 제품이 전년 동기 대비 역성장했다. TV용 제품 매출액은 전년 동기 대비 24% 감소한 986억원에 그쳤다. 채널 내 높은 재고 수준과 TV 수요 감소가 원인으로 꼽힌다. 모바일 부문 매출액은 전년 동기 대비 14% 성장했다. 아이폰17 시리즈 판매 호조에 따라 고객사 내 점유율 경쟁이 지속되는 가운데서도 성장세를 기록했다.

[클릭 e종목]"LX세미콘, 고객사 이원화 영향 장기화…목표가 하향"
4분기 실적은 매출액 4280억원(14.8% 감소), 영업이익 256억원(16.2% 감소)으로 예상된다. 강 연구원은 "세트 수요 회복 지연과 고객사 내 이원화 영향을 고려해 이전 전망치 대비 매출액과 영업이익을 모두 낮췄다"며 "3분기 역성장이 심화한 TV용 DDI(디스플레이 구동칩)는 중장기적인 수요 감소로 내년 초 예정된 글로벌 스포츠 이벤트에도 분위기 반전이 어려울 것"이라고 말했다.


또한 "모바일과 IT(정보기술) 부문 역시 선구매 효과 제거와 중화권 패널사와의 아이폰17 시리즈 물량 내 경쟁으로 전년 동기 대비 성장을 기대하기 어려운 시점"이라고 분석했다.

다만 내년 실적 반등 가능성에 대해 강 연구원은 "IT 제품 내 OLED 비중이 점진적으로 증가해 매출과 수익성 회복을 견인할 것"이라며 "모바일 부문 역시 고객사 내 점유율 개선을 목표하고 있으며, 아이폰17 시리즈 판매 호조가 내년까지 이어질 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
