LX세미콘, 주당 1500원 결산 현금배당 결정

LX세미콘은 5일 보통주 1주당 1500원의 결산 현금배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 2.8%, 배당금 총액은 243억9645만원이다. 배당 기준일은 오는 27일이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



