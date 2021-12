코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 12월 들어 처음으로 하락 마감했다. 오미크론 바이러스 확산 우려와 함께 미국 물가지표 발표에 대한 경계감이 투자자 심리에 부정적인 영향을 준 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 19.34포인트(-0.64%) 하락한 3010.23로 장을 마쳤다. 지수는 3008.70으로 전 거래일(3029.57)보다 하락 출발한 이후 한때 3000선이 붕괴되기도 했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "이날 국내 증시는 오미크론의 높은 전염성에 대한 우려로 하락한 미 증시에 동조했다"며 "또한 미국 물가지표 발표에 대한 경계감이 작용하며 코스피가 이달 들어 첫 하락했다"고 말했다.

투자자 수급별로는 개인과 기관이 각각 1200억원, 1317억원 순매수하며 지수를 방어했다. 반면 외국인은 나홀로 2813억원 순매도했다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수가 약세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 1,300 등락률 -1.66% 거래량 9,093,246 전일가 78,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓임상3상완료! “박셀바이오” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (-1.66%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 901,000 전일대비 15,000 등락률 -1.64% 거래량 39,220 전일가 916,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화' close (-1.64%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,000 등락률 -2.43% 거래량 2,437,891 전일가 123,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 유진테크, SK하이닉스와 314억 규모 장비 공급 계약코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (2.43%), NAVER(-1.13%) 등이 하락했다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,300 등락률 +1.55% 거래량 1,686,089 전일가 84,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓초봉 6000 '꿈의직장' 기아 생산직, 관심 폭발코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (1.55%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 442,540 전일가 207,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정"코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세 close (0.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 1,000 등락률 +0.14% 거래량 183,137 전일가 708,000 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수핵심 인물만 쏙쏙…위상 높아진 배터리 3사 close (0.14%) 등은 상승 마감했다.

코스닥은 전날 대비 11.30포인트(-1.10%) 하락한 1011.57로 마쳤다.

투자자별로는 개인 나홀로 6275억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2923억원, 3193억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 2차전지 관련주의 약세가 뚜렷했다. 간밤 미 증시에서 테슬라가 밸류에이션 부담에 따라 하락 마감한 영향으로 보인다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,500 전일대비 1,400 등락률 -1.67% 거래량 489,849 전일가 83,900 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-1.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 519,300 전일대비 25,800 등락률 -4.73% 거래량 253,798 전일가 545,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-4.73%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 6,400 등락률 -4.88% 거래량 1,095,274 전일가 131,200 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-4.88%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 205,900 전일대비 10,200 등락률 -4.72% 거래량 464,099 전일가 216,100 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-4.72%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,000 전일대비 3,700 등락률 -3.91% 거래량 1,057,204 전일가 94,700 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (3.91%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 171,100 전일대비 6,700 등락률 -3.77% 거래량 925,061 전일가 177,800 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-3.77%) 등이 하락했다. SK머티리얼즈와 알테오젠은 보합으로 장을 마쳤다.

