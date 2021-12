50조냐 100조냐, 증세냐 감세냐… 엇갈리는 윤석열과 김종인

[아시아경제 박준이 기자, 전진영 기자] 김종인 총괄 선거대책위원장이 쏟아내는 갖가지 정책 의제들을 어떻게 윤석열 국민의힘 대선후보의 것으로 소화하느냐, 현재 국민의힘 선거대책위원회가 안고 있는 최대 과제다. 윤 후보가 제기한 코로나19 손실보상 50조원은 김 총괄 선대위원장에 의해 100조원이 됐고, 김 총괄 선대위원장의 ‘증세론’은 윤 후보의 ‘감세론’과 배치된다. 김 총괄 선대위원장이 구상하는 ‘협치 내각’도 유사한 상황에 놓인 의제다.

김 총괄 선대위원장은 9일 오전 중앙선대위회의에서 "이미 윤 후보가 50조원이라고 하는 기금을 말했지만 보다 많은 재원이 필요할 것이라고 생각한다"며 "50조원을 넘어 100조원이 필요할지도 모른다"고 ‘100조 기금론’을 이틀째 강조했다. 다만 여당의 ‘4자 협상’ 제안에 대해서는 "윤 후보가 당선돼 집권할 때 코로나19 대책을 수립하는 방안으로 선대위에서 검토하는 상황이지, 더불어민주당에서 말하는 것처럼 협상 대상은 아니라고 생각한다"고 잘랐다.

민주당은 김 총괄 선대위원장의 한 발짝 물러난 입장에 날을 세웠다. 고용진 민주당 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "황당하다. 김 총괄 선대위원장의 제안에 한 가닥 기대를 가졌을 소상공인에게는 정말 허망한 소리"라고 비판했다. 김 총괄 선대위원장과 윤 후보 사이 잡음에는 ‘입장 통일’을 요구했다. 그러나 국민의힘 측은 오히려 여당 측에 협상 의지가 없으며 ‘이중플레이’에 불과하다고 반박하면서 시간을 벌려는 모습이다.

일단 관심은 윤 후보가 김 총괄 선대위원장의 100조원 기금론을 어떻게 받아들일 것이냐로 모아진다. 당장 기존의 입장을 번복하기도, 김 총괄 선대위원장의 제안을 거부하기도 어렵기 때문이다. 이양수 국민의힘 선대위 수석대변인은 "윤 후보도 김 총괄 선대위원장 제안의 취지에는 공감한다"면서도 "세부적인 검토가 필요하다"고 했다.

윤 후보 입장에서는 연일 나오는 ‘김종인발’ 정책 의제에 대한 본인 생각을 정리할 시간과 정보가 절실해진 상황이다. 김 총괄 선대위원장은 전날 언론 인터뷰에서 코로나19 100조원 기금 아이디어와 함께 ‘증세론’을 띄웠다. 집권 후 민주통합정부론과 함께 ‘협치 내각’의 필요성도 주장했다. 하지만 윤 후보는 그간 종합부동산세 전면 재검토 및 폐지 등 ‘감세론’ 쪽으로 기운 태도를 취해왔다. 김 총괄 선대위원장의 협치 내각 의견을 어떻게 보느냐는 전날 기자들의 질문에는 "나중에 선거에서 승리를 해서 국정을 담당하게 되면 (검토하겠다)"며 "중요한 것은 국민 통합"이라며 즉답을 하지 않았다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr